Актриса театра и кино Мария Миронова резко отреагировала на увольнение из "Современника" Лии Ахеджаковой. Руководители театра пояснили, что отказ от сотрудничества с актрисой произошёл из-за многочисленных жалоб зрителей, так как Лия Меджидовна осудила СВО.
Несмотря на антироссийскую позицию Ахеджаковой, многие коллеги поддержали актрису и осудили действия "Современника". Миронова также встала на сторону 84-летней артистки и высказалась в своих социальных сетях.
"Мы хотим вернуться в то время, когда человека можно посадить за мнение? Оклеветав его, сказав, что он спонсировал вражеские армии. Сказав, что человеку не место в стране, понимая, что в 84 года он вряд ли уедет", — написала актриса.
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