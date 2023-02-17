Актриса Мария Миронова снова оправдала Лию Ахеджакову в Сети

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса театра и кино Мария Миронова резко отреагировала на увольнение из "Современника" Лии Ахеджаковой. Руководители театра пояснили, что отказ от сотрудничества с актрисой произошёл из-за многочисленных жалоб зрителей, так как Лия Меджидовна осудила СВО.

Несмотря на антироссийскую позицию Ахеджаковой, многие коллеги поддержали актрису и осудили действия "Современника". Миронова также встала на сторону 84-летней артистки и высказалась в своих социальных сетях.

"Мы хотим вернуться в то время, когда человека можно посадить за мнение? Оклеветав его, сказав, что он спонсировал вражеские армии. Сказав, что человеку не место в стране, понимая, что в 84 года он вряд ли уедет", — написала актриса.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.