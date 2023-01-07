Актриса Лариса Удовиченко не вышла на сцену театра и угодила в скандал с Украиной

Актриса Лариса Удовиченко неожиданно пропустила спектакль "Игра на вылет" в Санкт-Петербурге. Зрители постановки были возмущены тем, что артистку заменили и не предупредили её поклонников.

Одна из присутствующих в зале, после просмотра комедии заявила: игра актёров была похожа на провокацию. Артисты после антракта облачились в сине-жёлтые костюмы.

"Интересный нюанс, что артисты должны быть со своей страной, а после антракта все артисты облачились в сине-желтые костюмы. Половина людей из зала встали и вышли. Вопрос возникает, Удовиченко где и с кем? Пользоваться любовью зрителей подло, полнейшее неуважение артиста к аудитории", — поделилась жительница города на Неве.

Представители театра не комментируют исчезновение Удовиченко. Недовольные зрители предположили, что актриса решила поддержать Украину, так как после начала спецоперации она воздерживалась от политических заявлений.

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