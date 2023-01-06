Актриса Яна Поплавская пожелала Никите Михалкову здоровья и призналась в любви

Кинорежиссёр Никита Михалков был экстренно госпитализирован в одну из столичных клиник. Его супруга заявила СМИ о том, что у режиссёра осложнения из-за гриппа. А пресс-секретарь Михалкова сообщил об ухудшении здоровья на фоне коронавирусной инфекции. На данный момент он находится в реанимации под наблюдением лучших специалистов.

Российская актриса Яна Поплавская прокомментировала состояние здоровья кинодеятеля в Сети и пожелала ему скорейшего выздоровления. Артистка заявила: сейчас не время уходить.

"Никита Сергеевич в реанимации, состояние по-прежнему тяжёлое. Сейчас не время уходить. Люблю, ценю и уважаю, желаю только одного, чтобы выздоровел!" — написала Поплавская в Telegram-канале.

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