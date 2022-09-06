Продюсер Лавров: Песков отправил Галкину последнее предупреждение

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал последнее предупреждение опальному юмористу Максиму Галкину. Такое мнение высказал музыкальный продюсер Сергей Лавров.

Он считает, что адресованное шоумену послание многие поняли неверно.

Пока команда "фас" дана не была, однако Галкину дали понять, что терпеть его выходки больше не собираются. И если он сделает что-то подобное ещё раз, его не спасёт больше ничто, даже связи Аллы Пугачевой, отметил продюсер в беседе с порталом BLITZ+.

"Перевожу на русский язык: "Алла Борисовна, скажите своему муженьку, пока его ещё не трогают, но завтра мы его найдем. Нам с ним не по пути — передайте, что телеканалы, концерты и всё будет закрыто"", — объяснил Лавров.

Ранее актёр Сергей Никоненко высказался о своём отношении к Галкину и Пугачёвой.