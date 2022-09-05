Продолжающий критиковать родину юморист Максим Галкин, уехавший за границу, не отдаёт себе отчёт, насколько он мал по сравнению с Россией. Такое мнение высказал народный артист РСФСР Сергей Никоненко.
Он в беседе с "Народными Новостями" заявил, что повышенного интереса к мнению о России Аллы Пугачёвой и Галкина не испытывает.
Никоненко признался, что Пугачеву помнит только очень юной. По его словам, тогда она была "хорошей девочкой", а больше он её практически не видел.
А Галкину следовало бы помнить о своей незначительности по сравнению с огромной и великой страной — Россией, заметил актёр.
По его мнению, если Максиму и другим недовольным политикой страны не нравится родина, то и жить им здесь не нужно.
"Кто ты, а кто Россия? Какая твоя история, а какая история у России? Это несоизмеримые вещи, как если у небоскрёба поставить спичечный коробок. Вот и сравните. Россия — небоскрёб, а коробок — тот же Максик", — заключил Никоненко.
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