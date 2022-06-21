Яна Рудковская посоветовала жителям России начать скупать доллары

Музыкальный продюсер и супруга фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская дала россиянам актуальную финансовую рекомендацию.

По мнению Рудковской, сейчас самый удачный момент для покупки доллара, курс которого сегодня опустился до минимальных значений. Потом, когда он снова поднимется, доллары можно будет выгодно продать, хорошо заработав на разнице курса.

"Самое время покупать. Доллар на Московской бирже обновил минимум за семь лет, опустившись ниже 55 рублей. Власти ранее называли оптимальным курс 70-80 рублей за доллар, но в ближайшие дни российскую валюту будет поддерживать период налоговых платежей, говорят эксперты", — объяснила Рудковская.

Ранее помощник президента РФ Максим Орешкин на ПМЭФ сравнил доллар с наркотиком, на котором "сидит весь мир", который, наконец, начинает это осознавать.