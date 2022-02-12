Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова успела хлебнуть горя из-за того, что стала публичной персоной. На женщину открыли охоту беспринципные папарацци.
Татьяна Брухунова — заядлая театралка. Женщина регулярно посещает спектакли. При этом незамеченной женщине оставаться не удаётся. Жена юмориста пожаловалась, что её преследовали журналисты с некорректными вопросами.
По этой причине Татьяна избегает появляться на кино и театральных премьерах, так как там всегда полно журналистов, опыт общения с которыми у женщины почти на 100% негативный.
"Я не вижу нужды общаться с теми, кто не знает словосочетания "личные границы", тычет микрофоном в нос, а когда ты деликатно пытаешься уйти в сторону бежит за тобой до такси и выкрикивает в след оскорбления о том, что ты плохая мать, которая выбирает "тусовку" вместо ребёнка", — пожаловалась Брухунова в своём Instagram-аккаунте.
Жена Евгения Вагановича объяснила, что инцидент произошёл с ней год назад, но "неприятный осадок" у неё от встречи с "желтушниками" остался.
Вероятно, Татьяна Брухунова имеет в виду тот случай, когда она посетила спектакль Юрия Грымова с участием Лолиты Милявской. Тогда супруга народного артиста России назвала поведение журналистов хамством.
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