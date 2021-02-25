Молодую жену Петросяна вывел из себя вопрос о Степаненко

Татьяну Брухунову атаковали представители прессы после премьеры спектакля "Женитьба".

Супруга Евгения Петросяна посетила спектакль Юрия Грымова с участием Лолиты Милявской.

Внимание журналистов привлекла Татьяна Брухунова. Досуг обернулся для 32-летней женщины неприятной встречей с охотниками за сенсациями.

Корреспондент газеты "Дни. ру" затронул неприятную для Татьяны тему.

Казалось бы, улеглись скандалы, связанные с громким разводом юмориста.

В Instagram Брухуновой царит идиллия. Подписчики Татьяны делают женщине комплименты и восхищаются маленьким Ваганом.

Очередной выход на публику закончился для Брухуновой досадным инцидентом.

Журналист задал жене Петросяна вопрос, который показался Татьяне бестактным. Корреспондент поинтересовался, что она думает по поводу её внешнего сходства с Еленой Степаненко.

"Это хамство!" — возмутилась Брухунова и поспешила скрыться в ожидающем её автомобиле.