Дочь Немцова в 19 лет готовится ко второму замужеству

Дочь застреленного политика Бориса Немцова Дина в свои 19 лет уже успела выйти замуж и развестись. После этого о личном девушка стала рассказывать подписчикам значительно реже. При этом она уведомила поклонников, что встречается с молодым человеком, с которым они познакомились в интернете, однако кто он такой, пока не уточняется.

Дина Немцова называет своего молодого человека женихом, и вновь носит на безымянном пальце кольцо с бриллиантом, которые выглядит как помолвочное. Об этом пишет StarHit.

Поклонники задали дочери политика вопрос, почему её теперь так нечасто можно увидеть в соцсетях.

"Стала реже выходить в сторис в выходные, потому что посвящаю их семье и близким и редко отвлекаюсь на телефон. В эту субботу мы с женихом ездили в подмосковный отель на мастер-класс по аутентичному общению и вкуснейшее барбекю", — написала по этому поводу Немцова.

Что касается её предыдущего брака, дочь политика не хочет о нём говорить, и не желает называть причину развода. По её словам, причина является "достаточно весомой, чтобы выйти из четырёх лет отношений и брака без сомнений".

Девушка добавила, что в Сети не появятся комментарии или интервью по поводу развода, которые дала бы она или её бывший муж, так как они договорились этого не делать.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен