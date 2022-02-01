Актриса Орнелла Мути мечтает получить российское гражданство

Итальянская актриса Орнелла Мути заявила, что мечтает о получении российского гражданства. Она уже активно изучает русский язык.

Мути поделилась в интервью ТАСС, что начала постепенно собирать необходимые документы для оформления гражданства. По её словам, многие детали "упираются в сложности итальянской бюрократии".

"Потихоньку я выучила кириллицу и что-то понимаю, но грамматика у вас сложная, и потом, когда учишь кириллицу, всё равно путаешь буквы. Мне нужна практика, хорошо бы поехать на несколько месяцев в Россию", — сказала знаменитость.

Актриса напомнила, что её бабушка родилась в Санкт-Петербурге, а затем вместе с супругом переехала в Эстонию. Там появилась на свет мать Орнеллы Мути.

"Я люблю Россию и обожаю русский народ. Россияне мне отвечают взаимностью, я чувствую их любовь", — отметила звезда.

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