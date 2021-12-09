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Вышедшая в свет впервые за долгое время Арнтгольц восхитила поклонников

Шоу-бизнес

Актрису Татьяну Арнтгольц в последнее время почти невозможно увидеть на светских мероприятиях, ведь всё своё свободное от съёмок время она старается проводить вместе с семьёй — мужем Марком Богатырёвым и маленьким сыном.

Вышедшая в свет впервые за долгое время Арнтгольц восхитила поклонников

Артистка сделала исключение только для церемонии премии "Звезда на ладошке", организованную благотворительной организацией с аналогичным названием.

"Добрый и трогательный бал для деток фонда "Звезда на ладошке"! Вы — феи! Самые настоящие!" — написала Арнтгольц, посетившая церемонию награждения.

Поклонники не смогли остаться равнодушными к выходу Татьяны Арнтгольц в свет. Они поблагодарили её за то, что она не пропустила такое важное для маленьких подопечных фонда мероприятие. Большинство комментаторов не смогли сдержать слов восхищения тем, как выглядела молодая мама на церемонии.

Татьяна Арнтгольц выбрала для этого вечера скромное, но элегантное чёрное платье "в пол", которое выгодно подчеркнуло её стройную фигуру. Единственным аксессуаром, которым дополнила свой наряд актриса, стала миниатюрная чёрная сумочка на тонком ремне-цепочке.

Пользователи не поскупились на похвалы внешнему виду артистки, назвав её "королевой".

"Моя любимая! Красавица!" — написала про Арнтгольц актриса Татьяна Лютаева.

В феврале прошлого года артистка родила второго ребёнка, причём сделала это почти тайно. Она не выкладывала "беременные" фото и никак не намекала на своё положение. После рождения сына, которого назвали Данилой, Арнтгольц почти сразу вернулась к работе.

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Татьяны Арнтгольц опубликовала фото с прогулки с сыном от Марка Богатырева
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Людмила Черткова
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