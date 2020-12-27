Актриса замужем за звездой сериала "Кухня" Марком Богатыревым.

Радостную новость зрителям сообщил соведущий Татьяны по программе "Жди меня" Александр Лазарев-младший.

"Как видите, я сегодня один. Но не волнуйтесь, новости хорошие, я бы даже сказал, по-новогоднему чудесные. Моя очаровательная соведущая взяла ненадолго декретный отпуск!" — объяснил Александр зрителям в последнем в этом году выпуске передачи "Жди меня".