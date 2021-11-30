Матвеев показал очаровательного сына от Елизаветы Боярской

Елизавета Боярская с супругом Максимом Матвеевым предпочитают скрывать сыновей от публики. Глава семейства сделал исключение и показал подросшего сына, поздравив жену с Днём матери.

Елизавета Боярская с сыном Андреем

В актёрской семье подрастают два наследника — девятилетний Андрей и трёхлетний Григорий. Мальчики живут непубличной жизнью. Родители редко показывают фото детей, хотя поклонникам артистов очень интересно, как выглядят сыновья одной из красивейших актёрских пар.

Максим Матвеев в своём Instagram-аккаунте разместил фото девятилетнего сына Андрея. На снимке мальчик запечатлён вместе с мамой, дочерью Михаила Боярского Елизаветой.

"Всех мам с днём мам. В общем — ура! Хороший день!" — подписал фотографию актёр.

Елизавета объясняла ранее, что хочет, чтобы её дети жили "нормальной" жизнью и всячески ограждает их от повышенного внимания любопытной публики.

Поклонники актёрской четы отметили, что Андрей — очень симпатичный ребёнок, который унаследовал черты знаменитой мамы.

"Ямочками на щеках — в маму"; "Копия мамы"; "Очаровательный малыш"; "Будущий сердцеед!" — комментируют редкий снимок фолловеры.

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