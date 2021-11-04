Подозреваемого в изнасиловании рэпера Yung Trappa отправили в СИЗО

В деле об изнасиловании, в котором подозревают известного рэпера Yung Trappa, появилась ещё одна потерпевшая. Девушка заявила, что исполнитель домогался и к ней. На певца возбудили уголовное дело по двум статьям и отправили его в СИЗО.

После скандального заявления девушки рэпера об изнасиловании, в деле появилась ещё одна потерпевшая, правда, она не сказала о физических действиях, а пожаловалась, что певец её совращал.

Сам Yung Trappа всё отрицает и говорит, что со своей возлюбленной отношения интимного характера были по обоюдному согласию. Заявление второй пострадавший рэпер никак не комментирует, пишет Telegram-канал SHOT.

Заявление на рэпера поступило в полицию в минувший вторник. 18-летняя студентка позвонила полицейским и рассказала, что Владислав Ширяев (настоящее имя исполнителя) надругался над ней в арендованном коттедже в посёлке Подборовье под Санкт-Петербургом.

СК возбудил уголовные дела по двум статьям: "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера".

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