В деле об изнасиловании, в котором подозревают известного рэпера Yung Trappa, появилась ещё одна потерпевшая. Девушка заявила, что исполнитель домогался и к ней. На певца возбудили уголовное дело по двум статьям и отправили его в СИЗО.
После скандального заявления девушки рэпера об изнасиловании, в деле появилась ещё одна потерпевшая, правда, она не сказала о физических действиях, а пожаловалась, что певец её совращал.
Сам Yung Trappа всё отрицает и говорит, что со своей возлюбленной отношения интимного характера были по обоюдному согласию. Заявление второй пострадавший рэпер никак не комментирует, пишет Telegram-канал SHOT.
Заявление на рэпера поступило в полицию в минувший вторник. 18-летняя студентка позвонила полицейским и рассказала, что Владислав Ширяев (настоящее имя исполнителя) надругался над ней в арендованном коттедже в посёлке Подборовье под Санкт-Петербургом.
СК возбудил уголовные дела по двум статьям: "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Врач из Латвии раскрыл секреты того, как переболеть коронавирусом в лёгкой форме.