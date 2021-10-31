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Бузова отреагировала на отмену спектакля во МХАТе

Шоу-бизнес

Экс-ведущая "Дома-2" Ольга Бузова прокомментировала отмену спектакля со своим участием во МХАТе. Так, ее явно удивило, что причиной этого стали непроданные на показ билеты. 

"Желаю вам всегда таких продаж на все ваши постановки, как были на спектакль с моим участием", — написала Бузова у себя в Instagram.

Ранее МХАТ сообщил об отмене спектакля "Чудесный грузин", в котором участвует Ольга Бузова. Плохая продажа билетов в период коронавирусных ограничений стала причиной для принятия такого решения. 

 

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