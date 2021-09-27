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Ангелина Вовк пожаловалась на маленькую пенсию: "Обидно"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущая Ангелина Вовк рассказала, что получает самую рядовую пенсию. На размер пенсионных выплат не сильно отразились её многочисленные звания и регалии.

Ангелина Вовк пожаловалась на маленькую пенсию: "Обидно"

Ангелина Вовк стала гостьей программы "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой.

Народная артистка РФ недовольна теми выплатами, которые назначило ей государство.

"Я получаю пенсию такую, как все советские люди: 17 с копейками тысяч", — объяснила экс-ведущая программы "Спокойной ночи, малыши!"

За звание народной артистки власти Москвы прибавили ей еще 30 тысяч. Итого — 47 тысяч рублей.

79-летняя звезда вынуждена работать, чтобы сделать свою жизнь интереснее. Если бы не активность артистки, Вовк, по её словам, не смогла бы позволить себе отдохнуть даже в санатории.

"Плюс эти 30 тысяч. Но пенсии на всё не хватает. Конечно, обидно. На путешествия не хватает", — сетует Ангелина Михайловна.

Ангелина Вовк призналась, что покинула программу "Спокойной ночи, малыши!" из-за того, что у неё вымогали взятку.

"Спрашиваю: в чем дело? А мне говорят: "А ты нам плати". Я даже растерялась. Ведь я привела им спонсоров, могла даже проценты с этого иметь, но не взяла и копейки. Я не стала разбираться, а просто ушла. Оказалась не у дел", — рассказала звезда советского и российского ТВ.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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