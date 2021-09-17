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Вдова Петра Мамонова пожаловалась на безденежье

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Супруга актёра и музыканта Петра Мамонова, умершего летом от COVID-19, вынуждена продать его автомобили из-за тяжёлого финансового положения.

Вдова Петра Мамонова пожаловалась на безденежье

Ольга Мамонова пожаловалась на то, что сбережения её подошли к концу, а жить на одну пенсию ей очень непросто. Ранее семью содержал супруг, который  стал жертвой "ковида"

"У меня пенсия 11 тысяч и "лужковские" пять тысяч всего. При том что у меня почти 20 котов и собак, тяжело, конечно. Петины машины пришлось продать, денег на их ремонт не было", — цитирует слова жены артиста News. ru.

Женщина объяснила, что у неё есть три старых "Мерседеса" Петра Мамонова, которые требовали ремонта. Машины приобрели друзья Петра Николаевича "как память".

Вдова Мамонова отметила, что сейчас ей материально помогает сын Иван.

"Сын платит за свет. Он работает, Ваня — оператор-постановщик. Помогает", — сказала Ольга Мамонова.

Напомним, Пётр Мамонов скончался в середине июля этого года на 71-м году жизни. Причина смерти — коронавирусная инфекция.

Мамонов — актёр, музыкант группы "Звуки Му". Широкой публике он известен по ролям в таких картинах, как "Такси-блюз", "Царь", "Остров", "Игла", "Шапито-шоу" и др.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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