Больной COVID-19 Пётр Мамонов пробует дышать самостоятельно

Ранее артист и музыкант Пётр Мамонов, известный публике по группе "Звуки Му" и фильму "Остров", попал в реанимацию в тяжёлом состоянии. Жизнь артиста зависит от работы аппарата по искусственной вентиляции лёгких.

Жена Петра Николаевича объяснила, что артист подаёт определённые надежды на выздоровление.

"Сегодня двенадцатые сутки. Дыхание на ИВЛ, но они уже пробуют вперемешку с собственным дыханием — вроде бы получается. Но он находится в стабильно крайне тяжёлом состоянии. Пока от аппарата Петра не отключают. Дыхание медики восстанавливают по счёту: получается какой-то вдох самостоятельный, остальные — ИВЛ", — цитирует слова женщины NEWS. ru.

Сообщение о том, что музыкант находится при смерти, так как у него якобы отказывают почки, супруга Мамонова опровергла.

"Все органы действуют самостоятельно. Там пишут всякую гадость. Это всё неправда — все органы справляются, кроме лёгких", — заключила Ольга.

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