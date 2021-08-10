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Миро раскритиковала внешность Ирины Шейк без фотошопа

Шоу-бизнес

Блогер Лена Миро, которая отличается своими беспощадными суждениями, прошлась по внешности модели мировой величины Ирины Шейк. Светский обозреватель оценила снимки звезды в купальнике и пришла к выводу, что только умелый фотошоп делает из Шейк безупречную глянцевую картинку, тогда как в реальности у знаменитости есть проблемы с целлюлитом и дряблой кожей.

Ирина Шейк
Ирина Шейк

Современный человек настолько привык к "пластиковой" внешности Instagram-моделей, что вид реального человеческого тела вызывает у многих отторжение.

Модель российского происхождения Ирина Шейк по праву считается одной из самых обворожительных моделей с мировым именем.

Скандальный блогер, однако, решила пошатнуть недосягаемый "пьедестал".

Миро внимательно рассмотрела внешность красотки и пришла к неутешительным выводам.

"Качество тела 35-летней модели оставляет, мягко говоря, желать лучшего. Живот распух, что часто бывает при неправильном питании: когда жрёшь … в организме случается воспаление, пузо раздувает. Задница у Иришки вялая, целлюлитом покрытая, грустно висит", — пишет в своём блоге злой критик.

Миро признаёт за моделью только одно достоинство — её худобу.

"Общее состояние тела — дряблость. Да, худая. Да, в одежде и на отфотошопленных снимках смотрится изумительно", — делится своим мнением блогер.

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Ирина Шэйк почти потеряла купальник мини-бикини во время фотосессии на пляже
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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