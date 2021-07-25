Внучка Пугачёвой гостит в деревне Грязь у знаменитой бабушки

Дочь Кристины Орбакайте Клава Земцова получила возможность ближе познакомиться со своими семилетними дядей и тётей — Гарри и Лизой.

Момент воссоединения родственников запечатлел в своём Instagram-аккаунте Максим Галкин.

"Счастливые Клава, Лиза и Гарик поехали на день рождения к другу. Всем желают отличного настроения!" — написал шоумен в своём микроблоге под фотографиями с детьми.

Клава Земцова на два года старше Гарри и Лизы. Несмотря на все родственные парадоксы, дети прекрасно ладят.

На фото ребята нарядились в стильные джинсовые костюмчики и стали похожи на озорных ковбоев.

Подписчики не сразу разобрались в родственных связях наследников Аллы Борисовны.

"А Клава чья дочь?" — интересовались в Сети.

Более сведущие поклонники звёзд разъяснили, что к чему.

"Дай Бог здоровья Вам, ребятки! Вы такие славные!" — писали доброжелательные фолловеры под постом супруга Примадонны.

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