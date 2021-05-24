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Экс-жена Тимати рассказала о своих амбициях в отношениях с мужчинами

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Модель и экс-возлюбленная рэпера Тимати призналась подписчикам в Instagram, что не рассматривает бедных мужчин в качестве претендентов в мужья.

Экс-жена Тимати рассказала о своих амбициях в отношениях с мужчинами

Анастасия Решетова уверена, что мужчина должен во многом превосходить её, особенно в финансовом плане. Разоткровенничалась мать наследника Тимура Юнусова (настоящее имя Тимати), отвечая на вопросы фолловеров.

"Мужчина должен быть сильнее меня по всем параметрам, в том числе финансовым. Но если бы мой муж обеднел в момент, то я бы от него не ушла, и мы постарались бы вырулить это вместе", — заявила модель.

Решетова также вспомнила о непростых отношениях с родителями. Конфликты с отцом у неё были настолько острыми, что ей приходилось сбегать из дома.

Сейчас девушка благодарна родителям за их жёсткое воспитание. Она уже не обижается на резкую критику родственников в свой адрес.

Анастасия рассталась с Тимати в 2020 году после шести лет отношений и появления на свет сына Ратмира. Причиной разрыва модель называет то, что они слишком часто делали друг другу больно.

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