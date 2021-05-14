Психиатры признали творчество Моргентштерна опасным для подростков

Концерт Моргенштерна, который должен был состояться 16 мая в Петербурге, отменили из-за массовых жалоб родителей. О том, чем опасно творчество скандального исполнителя для подростков, в интервью изданию "Инфореактор" рассказали психологи Алексей Фокин и Наталья Наумова.

Музыка оказывает сильнейшее воздействие на неокрепшую психику подростков, утверждает психолог Наталья Наумова. Наибольшую угрозу представляют песни, содержащие вызов обществу, так как подросткам близка идея доказать взрослым, что они имеют право на собственное мнение.

"При этом, подростки делят мир на чёрное и белое, что обусловлено самой спецификой взросления. Если говорить об эффекте, который на подростка могут оказывать песни о наркотиках и алкоголе, то он, безусловно, очень отрицательный — все это воспринимается как руководство к действию", — сказала Наумова.

Песни, в тексте которых говорится о спиртном и запрещённых веществах, конечно, вызывают беспокойство родителей, поэтому, если идёт пропаганда опасного образа жизни, то концерты таких исполнителей нужно отменять, считает психолог и психиатр Алексей Фокин.

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