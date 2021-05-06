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Топалова госпитализировали вслед за Тодоренко

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Ранее Регина Тодоренко сделал селфи в больничной палате, теперь трансляции из больницы ведёт её супруг.

Топалова госпитализировали вслед за Тодоренко

В звёздной семье, похоже, синхронно начались проблемы со здоровьем.

Влад Топалов разместил в Instagram видео из медучреждения, в котором восхитился больничным киселём.

На кадрах, опубликованных в разделе "сторис", экс-участник группы Smash лежит под капельницей и пьёт крахмальный напиток.

"Это официально самый вкусный кисель, который я когда-либо в жизни пил. Просто самый вкусный кисель. Мне кажется, что в этом киселе какие-то божественные частички", — отметил певец.

Как и Регина Тодоренко, Топалов не стал объяснять, что привело его в больницу.

Ранее изнурённая Тодоренко сфотографировала себя, лёжа в больничной палате.

Интернет-пользователи удивились тому, что среди звёзд началась "повальная эпидемия", связанная с госпитализацией.

Поклонники Ольги Бузовой до сих пор пытаются выяснить, почему вчера поющая ведущая оказалась на операционном столе.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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