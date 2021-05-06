Ранее Регина Тодоренко сделал селфи в больничной палате, теперь трансляции из больницы ведёт её супруг.
В звёздной семье, похоже, синхронно начались проблемы со здоровьем.
Влад Топалов разместил в Instagram видео из медучреждения, в котором восхитился больничным киселём.
На кадрах, опубликованных в разделе "сторис", экс-участник группы Smash лежит под капельницей и пьёт крахмальный напиток.
"Это официально самый вкусный кисель, который я когда-либо в жизни пил. Просто самый вкусный кисель. Мне кажется, что в этом киселе какие-то божественные частички", — отметил певец.
Как и Регина Тодоренко, Топалов не стал объяснять, что привело его в больницу.
Ранее изнурённая Тодоренко сфотографировала себя, лёжа в больничной палате.
Интернет-пользователи удивились тому, что среди звёзд началась "повальная эпидемия", связанная с госпитализацией.
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