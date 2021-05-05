За поимку Басты украинские радикалы назначили крупное вознаграждение

Украинские националисты сулят крупную сумму денег тем, кто сообщит о месте нахождения ненавистного в Незалежной рэпера.

Гнев украинской публики Василий Вакуленко, известный под сценическим псевдонимом Баста, навлёк на себя, когда заявил, что одобряет присоединение Крыма к России.

Это возмутило главу одесского отделения "Правого сектора" (запрещенная в России экстремистская организация) Сергея Стерненко. Радикально настроенный активист призвал в Facebook поймать исполнителя.

"Суммарно за информацию о перемещениях и пребывании гражданина России Василия Вакуленко "Басты"... неравнодушные граждане готовы отдать уже около тысячи долларов", — заявил он.

Другой гражданин Украины Роман Синицын, уверяет, что 3 мая рэпера "почти поймали на Крещатике, но он сбежал".

"Хорошие люди поймают этого гуся и приведут в СБУ, если те не справляются с обязанностями вместе с пограничниками", — пригрозил националист.

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