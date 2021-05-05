Баста приехал в Киев и нарвался на украинских радикалов

Украинские радикальные группировки устроили скандал из-за посещения российским рэпером Бастой Киева. Ранее Василий Вакуленко выступал в Крыму, что не нравится националистам.

Обычно российских артистов, которые выступают в Крыму, Служба безопасности Украины (СБУ) вносит в чёрный список и запрещает въезд в страну. Так, ранее угрозой национальной безопасности Украины был признан рэпер Моргенштерн. Всего в списке запрещённых артистов 181 фамилия, но Басты там нет.

На выходе из кафе в Киеве рэпера подкараулил один из радикалов и задал ему неудобный вопрос.

"Хотим напомнить вам, что Крым украинский. Крым украинский, я сказал, понял?" — выкрикнул он.

Вакуленко никак не отреагировал на выкрики. На видео, опубликованном в Сети, видно, как после этого парня оттолкнули от Басты. Один из известных на Украине националистов Сергей Стерненко заявил, что это сделал охранник артиста.

Стерненко в своём аккаунте Facebook пообещал выплатить 1 тыс. долларов за информацию о нахождении Басты.

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