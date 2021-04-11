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Танцующую Семенович сравнили с сексуальным морским животным

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Экс-солистка группы "Блестящие" опубликовала в Instagram видео, на котором она эротично двигается с микрофоном в руках.

Танцующую Семенович сравнили с сексуальным морским животным

Анна предстала перед подписчиками в блестящем чёрном наряде с глубоким декольте.

Семенович изящно двигается под музыку в коротком ролике.

"Немного танцев перед вечером пятницы точно не помешают. Какой план на вечер? Я выбираю между кино и походом в бар", — подписала Анна видео в микроблоге.

Мужскую половину подписчиков Семенович быстро очаровала. Представители сильного пола одобрили образ и движения звезды.

"Молодец, Аня";

Ты женщина-праздник";

"Красавица";

"Очень секси", — писали фолловеры.

Женская половина аудитории была настроена гораздо критичней.

"Самый сексуальный морж страны";

"Что-то движение нелепы как-то", — написали беспощадные хейтеры, которых поклонники Анны упрекнули в зависти.

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Анна Семенович танцует
Автор: Елена Былкина
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