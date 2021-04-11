Экс-солистка группы "Блестящие" опубликовала в Instagram видео, на котором она эротично двигается с микрофоном в руках.
Анна предстала перед подписчиками в блестящем чёрном наряде с глубоким декольте.
Семенович изящно двигается под музыку в коротком ролике.
"Немного танцев перед вечером пятницы точно не помешают. Какой план на вечер? Я выбираю между кино и походом в бар", — подписала Анна видео в микроблоге.
Мужскую половину подписчиков Семенович быстро очаровала. Представители сильного пола одобрили образ и движения звезды.
"Молодец, Аня";
Ты женщина-праздник";
"Красавица";
"Очень секси", — писали фолловеры.
Женская половина аудитории была настроена гораздо критичней.
"Самый сексуальный морж страны";
"Что-то движение нелепы как-то", — написали беспощадные хейтеры, которых поклонники Анны упрекнули в зависти.
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