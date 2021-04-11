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Презент Рудковской Киркорову поверг гостей в шок

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Продюсер Димы Билана пришла на именины дочери Киркорова, но подарок достался не только девочке, но и счастливому отцу.

Презент Рудковской Киркорову поверг гостей в шок

"Ух, вечерок! Удался!" — прокомментировал мероприятие певец на своей странице в Instagram

Яна Рудковская подарила королю российской эстрады шикарный подарок: сумку из лимитированной коллекции. Стоимость стильного аксессуара составляет около миллиона рублей.

Филипп Бедросович с размахом отметил день рождения любимой дочки Аллы Виктории.

Девочку задарили подарками все сливки столичного общества.

Яна Рудковская посчитала, что Киркоров тоже заслуживает презент.

"Подарок забойный", — отметили присутствующие.

"Это уважуха", — восхищались гости праздника за кадром, видя щедрое подношение.

"Это на всю жизнь", — отметила Яна Рудковская.

Филипп Киркоров знает толк в брендовых дорогих вещах, поэтому оценил подарок Яны по достоинству. 

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Автор: Елена Былкина
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