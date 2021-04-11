Продюсер Димы Билана пришла на именины дочери Киркорова, но подарок достался не только девочке, но и счастливому отцу.
"Ух, вечерок! Удался!" — прокомментировал мероприятие певец на своей странице в Instagram
Яна Рудковская подарила королю российской эстрады шикарный подарок: сумку из лимитированной коллекции. Стоимость стильного аксессуара составляет около миллиона рублей.
Филипп Бедросович с размахом отметил день рождения любимой дочки Аллы Виктории.
Девочку задарили подарками все сливки столичного общества.
Яна Рудковская посчитала, что Киркоров тоже заслуживает презент.
"Подарок забойный", — отметили присутствующие.
"Это уважуха", — восхищались гости праздника за кадром, видя щедрое подношение.
"Это на всю жизнь", — отметила Яна Рудковская.
Филипп Киркоров знает толк в брендовых дорогих вещах, поэтому оценил подарок Яны по достоинству.
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