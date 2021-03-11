Вдовец Легкоступовой продаёт по дешёвке вещи супруги

Юрий Фирсов, обосновавшись в квартире певицы, занялся коммерцией.

Дочь покойной исполнительницы Валентины Легкоступовой Анэтта Бриль беспокоится о судьбе содержимого квартиры матери.

Она узнала от соседей, что Фирсов что-то периодически выносит из апартаментов певицы.

"Я не исключаю, что он крадет личные вещи мамы и зная этого человека не удивлюсь, что потом он свалит все на нас. Дошло до того, что он соседям пытался по дешевке продать стеклянный стол из квартиры мамы", — отметила Анэтта в беседе с "Комсомольской правдой".

Бриль рассказала, что старалась оставить квартиру матери нетронутой, чтобы не мешать следственным мероприятиям. Однако Юрий Фирсов наводит в жилье певицы свои порядки.

Дочь исполнительницы хита "Ягода малина" винит в смерти матери Фирсова, однако вдовцу не было предъявлено никаких обвинений. Официальная версия происшествия гласит, что певица ударилась головой, упав в ванной.