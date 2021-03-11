Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Министр науки объяснил отмену одного из важнейших научных конкурсов
Долг россиян по кредитным картам достиг рекордных 1,6 трлн рублей
Искусственный интеллект научили создавать портреты людей
Стало известно расписание трансляций матчей 1/8 финала Лиги Европы
Платёжная система "Мир" меняет правила конвертации валют
Стали известны четыре четвертьфиналиста Лиги чемпионов
Реклама по-президентски: бывшие лидеры США снялись в специальном ролике
Стали известны две пары второго раунда плей-офф КХЛ
Иран объяснил, почему не доверяет Западу в работе по ядерной сделке

Вдовец Легкоступовой продаёт по дешёвке вещи супруги

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Юрий Фирсов, обосновавшись в квартире певицы, занялся коммерцией.

Вдовец Легкоступовой продаёт по дешёвке вещи супруги

Дочь покойной исполнительницы Валентины Легкоступовой Анэтта Бриль беспокоится о судьбе содержимого квартиры матери.

Она узнала от соседей, что Фирсов что-то периодически выносит из апартаментов певицы.

"Я не исключаю, что он крадет личные вещи мамы и зная этого человека не удивлюсь, что потом он свалит все на нас. Дошло до того, что он соседям пытался по дешевке продать стеклянный стол из квартиры мамы", — отметила Анэтта в беседе с "Комсомольской правдой".

Бриль рассказала, что старалась оставить квартиру матери нетронутой, чтобы не мешать следственным мероприятиям. Однако Юрий Фирсов наводит в жилье певицы свои порядки.

Дочь исполнительницы хита "Ягода малина" винит в смерти матери Фирсова, однако вдовцу не было предъявлено никаких обвинений. Официальная версия происшествия гласит, что певица ударилась головой, упав в ванной.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Искусственный интеллект научили создавать портреты людей
Стало известно расписание трансляций матчей 1/8 финала Лиги Европы
Разин пригрозил Малахову опубликовать против него компромат
Платёжная система "Мир" меняет правила конвертации валют
Стали известны четыре четвертьфиналиста Лиги чемпионов
Реклама по-президентски: бывшие лидеры США снялись в специальном ролике
Стали известны две пары второго раунда плей-офф КХЛ
Кутюрье Вячеслав Зайцев рассказал о любовнике Пугачёвой
Иран объяснил, почему не доверяет Западу в работе по ядерной сделке
Россия постепенно избавляется от долларовой зависимости
Популярное
Мир. Новости мира
В КГБ Белоруссии объяснили, откуда в стране "огромные партии оружия"

Новые подробности о том, откуда именно на территорию Белоруссии попадают "огромные партии оружия", раскрыл глава КГБ страны Иван Тертель.

В КГБ Белоруссии объяснили, откуда в стране "огромные партии оружия"
В Сирии заявили о ракетном ударе ОТРК "Искандер" с базы Хмеймим
Военные новости
В Сирии заявили о ракетном ударе ОТРК "Искандер" с базы Хмеймим
Новости Европы
Зачем главный парламентарий Европы едет в Москву
Биатлон
Стало известно расписание трансляций девятого этапа КМ по биатлону
Олег Артюков Замедление Twitter: что будет дальше Олег Артюков Василий Амирджанов Общественная палата РФ поддержала идею сажать граждан за суждения Василий Амирджанов Игорь Буккер Ученые заглянули в неведомое Игорь Буккер
Новости спорта
Драчёв поддержал норвежцев в споре Клебо и Большунова
Российский шоу-бизнес
Рассчитано на идиотов: Стас Садальский разоблачил шоу "Маска"
Опыт Бразилии показывает, как раскрутят "дворец" Путина
Южная Америка
Опыт Бразилии показывает, как раскрутят "дворец" Путина
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников