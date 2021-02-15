В отношении Михаила Боярского заведено исполнительное производство. Причиной стал неоплаченный актером штраф, выписанный ему за нарушение правил дорожного движения. Данные артиста попали в базу судебных приставов.
Боярский сообщил, что не помнит о штрафе, но оплатит его, как только увидит подтверждающие документы.
"Нет, не помню. Разберутся. Потому что не я документами занимаюсь в доме. Значит, ещё не оплатили", — прокомментировал артист.
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