Боярского разыскивают судебные приставы

В отношении Михаила Боярского заведено исполнительное производство. Причиной стал неоплаченный актером штраф, выписанный ему за нарушение правил дорожного движения. Данные артиста попали в базу судебных приставов.

Боярский сообщил, что не помнит о штрафе, но оплатит его, как только увидит подтверждающие документы.

"Нет, не помню. Разберутся. Потому что не я документами занимаюсь в доме. Значит, ещё не оплатили", — прокомментировал артист.