В медиапространство активизируются родственники звёзд.
Ольга Бузова тяжело переживает расставание с бойфрендом Давидом Манукяном.
Родители звёздной парочки не могут спокойно наблюдать за тем, как страдают их дети.
Мама Давы Анна, как разъярённая тигрица, бросилась защищать сына, объяснив, что не собирается целовать ноги тем, кто поливает грязью её ребёнка.
К примирению Манукяна подталкивал отец Бузовой Игорь Дмитриевич.
В ответ на новый трек Давы, в котором блогер поёт о том, что возлюбленная "обнулила нас" он предложил ему "разнулить" ситуацию.
"Девочку, что любит сильно, так легко обмануть! Мужики, не пользуйтесь этим! Так не правильно!" — подчеркнул отец Бузовой в своём микроблоге, процитировав песню дочери "Розовые очки".
Экс-солистка группы "Блестящие" решила восстановить баланс одето-раздетых фотографий в своём профиле.