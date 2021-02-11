Папа Ольги Бузовой обратился к мужикам, который пользуются девочками

В медиапространство активизируются родственники звёзд.

Ольга Бузова тяжело переживает расставание с бойфрендом Давидом Манукяном.

Родители звёздной парочки не могут спокойно наблюдать за тем, как страдают их дети.

Мама Давы Анна, как разъярённая тигрица, бросилась защищать сына, объяснив, что не собирается целовать ноги тем, кто поливает грязью её ребёнка.

К примирению Манукяна подталкивал отец Бузовой Игорь Дмитриевич.

В ответ на новый трек Давы, в котором блогер поёт о том, что возлюбленная "обнулила нас" он предложил ему "разнулить" ситуацию.