Принц Гарри помирился с братом

В 2020 году принц Гарри серьёзно поругался со своим братом — принцем Уильямом — из-за того, что герцоги Сассекские решили отречься от престола.

Из-за этого на Уильяма и его жену Кейт Миддлтон возложили все обязанности королевской семьи. Гарри и Уильям не общались несколько месяцев, однако в канун Нового года они смогли простить друг другу старые обиды и помириться.

Братья пообщались по видеосвязи, а также обменялись подарками.