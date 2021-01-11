Миро сравнила Асмус и Заворотнюк

Скандально известный блогер Лена Миро считает, что Кристина Асмус и Анастасия Заворотнюк оказались в очень похожих ситуациях.

По её словам, экс-муж Заворотнюк Сергей Жигунов после развода нашёл себе новую пассию, которая очень похожа на его бывшую жену. Аналогичные слухи сейчас ходят о Гарике Харламове, который якобы начал встречаться с девушкой, похожей на Асмус.