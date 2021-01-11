Скандально известный блогер Лена Миро считает, что Кристина Асмус и Анастасия Заворотнюк оказались в очень похожих ситуациях.
По её словам, экс-муж Заворотнюк Сергей Жигунов после развода нашёл себе новую пассию, которая очень похожа на его бывшую жену. Аналогичные слухи сейчас ходят о Гарике Харламове, который якобы начал встречаться с девушкой, похожей на Асмус.
"Когда у мужика появляется новая баба, чем-то (а порой и сильно, как в случае с Заворотнюк и Асмус) напоминающая ее саму, курица победоносно объявляет товаркам: "Видите? Видите?! Он не может меня забыть, поэтому вот: моя жалкая копия! Как же он меня любит". Да не тебя он любит, балда, не те-бя! Он любит типаж. Один-единственный типаж, в рамках которого все женщины взаимозаменяемы", — пишет Миро.
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