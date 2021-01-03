Иосиф Пригожин: "Артисты не могут рассчитывать на стабильный заработок"

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что сравнивать доходы звёзд шоу-бизнеса с доходами учителей, врачей и рабочих некорректно, так как артисты работают в очень нестабильной сфере.

"Ни один артист, по сравнению, скажем, с металлургом, не может рассчитывать на стабильный заработок! Сегодня ты собираешь полные залы, а завтра они пусты", — популярность быстро проходит! — цитируе т его слова "Экспресс-газета".

Также Пригожин отметил, что некоторые звёзды российской эстрады намного талантливее своих западных коллег, но те более успешны и пользуются большей популярностью благодаря грамотной маркетинговой стратегии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Пригожин не против выдвижения Валерии в Госдуму. Он с интересом относится к возможным перспективам политической карьеры супруги.