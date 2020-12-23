Иосиф Пригожин с интересом отнёсся к возможным перспективам политической карьеры супруги.
Ранее на портале Teleprogramma. pro. появилась информация о том, что певица Валерия собирается вступить в ряды Государственной думы в 2021 году.
Иосиф Пригожин объяснил, что они с Валерией впервые слышат о приглашении в Госдуму, поэтому, вероятнее всего, новость является фейком.
"Если у "Единой России" есть желание выдвинуть Валерию в качестве депутата Госдумы в 2021 году, то мы готовы их выслушать", — сказал Пригожин, не теряя надежды на то, что такое приглашение в адрес его супруги всё же когда-нибудь последует.
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