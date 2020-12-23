Пригожин не против выдвижения Валерии в Госдуму

Иосиф Пригожин с интересом отнёсся к возможным перспективам политической карьеры супруги.

Ранее на портале Teleprogramma. pro. появилась информация о том, что певица Валерия собирается вступить в ряды Государственной думы в 2021 году.

Иосиф Пригожин объяснил, что они с Валерией впервые слышат о приглашении в Госдуму, поэтому, вероятнее всего, новость является фейком.