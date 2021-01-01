Звезда шокировала публику откровенным признанием.
57-летняя певица поучаствовала в специальном новогоднем выпуске шоу "Голос".
Исполнительница выступила в образе подарка. Никто из жюри не смог определить, кто скрывается за костюмом. Зрители только обратили внимание на шикарные длинные ноги артистки.
Когда Лолита скинула "маску", члены жюри рассыпались в комплементах. Все обратили внимание на шикарное преображение Милявской, которая заметно постройнела.
"Секрет в другом — ты влюбилась!", — высказал предположение Филипп Киркоров.
Лолита в ответ на это раскрыла свой секрет.
"Я вообще-то уже замужем!", — сказала исполнительница, озарившись загадочной улыбкой.
Личность своего избранника певица не раскрыла, а окружающие не рискнули выпытывать у Лолиты подробности её замужества.
Сборная России после победы над Швецией (4:3 ОТ) на молодёжном чемпионате мира-2021 обеспечила как минимум второе место в группе.