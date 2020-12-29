Бари Алибасов сам недавно узнал, что с ним якобы что-то произошло. Он рассказал "Московскому комсомольцу", что вышел за молоком и встретил в подъезде молодую девушку, которая и сообщила ему о последних "новостях".
"Вышел за молоком, а в подъезде меня подкараулила какая-то девочка и спросила, мол, жив ли я ещё. Она думала, что я в запое", — рассказал продюсер изданию.
Оказалось, что последний раз шоумен пил около 20 дней назад. Медики всё-таки приезжали к нему, но для того, чтобы обработать шишку.
"Дней 10-15 назад я торопился на съёмку. Внизу у подъезда меня ждала машина. Вышел из квартиры и увидел, что лифт не работает: внутри кабины сидели лифтеры и что-то чинили. Я несколько минут подождал, но ничего не произошло, и тогда я побежал вниз. На третьем этаже я споткнулся, упал на зад и пролетел так до второго этажа", — объяснил Алибасов.
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