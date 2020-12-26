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Муцениеце: я уже пережила развод

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Агата Муцениеце утверждает, что многие её фанаты ещё не смирились с тем, что она развелась с Павлом Прилучным.

Актриса призналась, что сейчас она пытается показать остальным людям, что разрыв двух людей — это ещё не конец света.

"Люди любили нас как пару. До сих пор поклонники мне пишут, что не приняли наше расставание. Я уже пережила, а люди до сих пор не могут смириться! Плюс я, наверное, просто не постеснялась поднять такие темы.

Показать себя слабой, проигравшей, оступившейся женщиной, которая развелась. Но жизнь-то продолжается! И я пытаюсь на своем примере показать женщинам, что если два человека разошлись, это еще не конец света", — отметила артистка.

Автор: Алексей Корнеев
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