Муцениеце: я уже пережила развод

Агата Муцениеце утверждает, что многие её фанаты ещё не смирились с тем, что она развелась с Павлом Прилучным.

Актриса призналась, что сейчас она пытается показать остальным людям, что разрыв двух людей — это ещё не конец света.