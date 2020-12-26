Агата Муцениеце утверждает, что многие её фанаты ещё не смирились с тем, что она развелась с Павлом Прилучным.
Актриса призналась, что сейчас она пытается показать остальным людям, что разрыв двух людей — это ещё не конец света.
"Люди любили нас как пару. До сих пор поклонники мне пишут, что не приняли наше расставание. Я уже пережила, а люди до сих пор не могут смириться! Плюс я, наверное, просто не постеснялась поднять такие темы.
Показать себя слабой, проигравшей, оступившейся женщиной, которая развелась. Но жизнь-то продолжается! И я пытаюсь на своем примере показать женщинам, что если два человека разошлись, это еще не конец света", — отметила артистка.
Литве напомнили, что в канун важных и ожидаемых праздников (Рождество, Новый год) традиционно приходят на ум надежды на что-то лучшее.