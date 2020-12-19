Телеведущая Алёна Водонаева начала свою карьеру с проекта "Дом-2", на котором пробыла три года и получила звание самой скандальной участницы.
Недавно она уже говорила о том, что шоу "превратилось в помойку" и призывала его закрыть. Поэтому новость о снятии проекта с эфира Водонаева восприняла очень хорошо.
"Как ни крути, это целая эпоха. И если руководство канала действительно приняло это здравомыслящее решение, то 2020 год идеален для того, чтобы эффектно поставить точку. Я всегда за то, чтобы уходить красиво", — написала телеведущая в Instagram.
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