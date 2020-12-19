Водонаева порадовалась закрытию "Дома-2"

Телеведущая Алёна Водонаева начала свою карьеру с проекта "Дом-2", на котором пробыла три года и получила звание самой скандальной участницы.

Недавно она уже говорила о том, что шоу "превратилось в помойку" и призывала его закрыть. Поэтому новость о снятии проекта с эфира Водонаева восприняла очень хорошо.