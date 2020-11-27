Участника шоу "Голос" обвиняют в изнасиловании

Жительница столицы по имени Яна Покрышкина заявила, что стала жертвой сексуального насилия.

В преступлении она обвиняет Эмиля Кадырова, который стал четвертьфиналистом четвёртого сезона популярного телевизионного проекта.

После сделанного женщиной обвинения Покрышкину спешно поместили в психиатрическую больницу по решению Преображенского суда Москвы.

Адвокат Покрышкиной Дмитрий Джулай заявил, что не находит оснований для подобного решения. По его словам, Яна никогда не состояла на учёте в психдиспансере, и у неё не было травм головы.

"На каком основании она была помещена, — непонятно", — сказал Джулай в беседе с "МБХ медиа".

Защитник объяснил, что в суде отказались предоставить документы о принудительной госпитализации, а медики не дают близким родственникам информацию, ссылаясь на медицинскую тайну.