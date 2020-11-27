Жительница столицы по имени Яна Покрышкина заявила, что стала жертвой сексуального насилия.
В преступлении она обвиняет Эмиля Кадырова, который стал четвертьфиналистом четвёртого сезона популярного телевизионного проекта.
После сделанного женщиной обвинения Покрышкину спешно поместили в психиатрическую больницу по решению Преображенского суда Москвы.
Адвокат Покрышкиной Дмитрий Джулай заявил, что не находит оснований для подобного решения. По его словам, Яна никогда не состояла на учёте в психдиспансере, и у неё не было травм головы.
"На каком основании она была помещена, — непонятно", — сказал Джулай в беседе с "МБХ медиа".
Защитник объяснил, что в суде отказались предоставить документы о принудительной госпитализации, а медики не дают близким родственникам информацию, ссылаясь на медицинскую тайну.
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