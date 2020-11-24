Павел Прилучный успешно перенёс операцию

Актёр Павел Прилучный впервые опубликовал запись в Instagram после своей госпитализации.

В соцсети от написал, что сейчас восстанавливается после операции, которая прошла успешно. Артист выразил надежду, что уже в ближайшее время сможет вернуться к своей нормальной жизни.