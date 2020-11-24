Актёр Павел Прилучный впервые опубликовал запись в Instagram после своей госпитализации.
В соцсети от написал, что сейчас восстанавливается после операции, которая прошла успешно. Артист выразил надежду, что уже в ближайшее время сможет вернуться к своей нормальной жизни.
"Я действительно сейчас восстанавливаюсь после операции, все идет хорошо и по плану, так что, в ближайшее время уже вернусь к своей нормальной жизни. Реальные детали произошедшего отдадим правоохранительным органам для работы — там они больше пригодятся", — написал Прилучный.
Канули в лету надежды Кремля на то, что Минск перестанет вести многовекторную политику и сосредоточится на интеграции с Российской Федерацией.