Популярный исполнитель сделал несколько запоздалое признание.
Валерию Меладзе мастерски удавалось скрывать свой роман с Альбиной Джанабаевой.
Даже когда женщина родила от Меладзе ребёнка, супруга музыканта Ирина Малухина ничего не подозревала.
В программе на YouTube-канале Юрия Костина "Личные связи" Валерий Шотаевич выложил всё начистоту.
Около 15 лет музыканту удавалось жить на две семьи. В одной он выступал примерным отцом трёх дочек и заботливым супругом, а в другой увлекался женщиной, которая пела у него на бэк-вокале.
Своей супруге он рассказал правду за два года до окончательного с ней разрыва.
Сейчас Меладзе уже шесть лет состоит в браке с Альбиной Джанабаевой. Вместе они воспитывают сына Костю.
Актриса, которая, по слухам, успешно справляется с онкологическим заболеванием, возможно, приняла участие в съёмках телевизионной программы.