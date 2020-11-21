Меладзе рассказал о романе с Альбиной Джанабаевой

Популярный исполнитель сделал несколько запоздалое признание.

Валерию Меладзе мастерски удавалось скрывать свой роман с Альбиной Джанабаевой.

Даже когда женщина родила от Меладзе ребёнка, супруга музыканта Ирина Малухина ничего не подозревала.

В программе на YouTube-канале Юрия Костина "Личные связи" Валерий Шотаевич выложил всё начистоту.

Около 15 лет музыканту удавалось жить на две семьи. В одной он выступал примерным отцом трёх дочек и заботливым супругом, а в другой увлекался женщиной, которая пела у него на бэк-вокале.

Своей супруге он рассказал правду за два года до окончательного с ней разрыва.

Сейчас Меладзе уже шесть лет состоит в браке с Альбиной Джанабаевой. Вместе они воспитывают сына Костю.