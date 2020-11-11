Разногласия между Аллой Пугачевой и Ольгой Бузовой с большой долей вероятности раздуты СМИ искусственно.
Ранее многие источники сообщали, что Примадонна раскритиковала современных исполнителей за отсутствие музыкального слуха и выступления под фонограмму.
Ольга Бузова якобы резко отреагировала на замечание Пугачёвой, приняв обвинения на свой адрес. В конфликт замешали Филиппа Киркорова и Игоря Крутого.
Как выясняется, обе стороны вымышленного противостояния ничего не подозревают о раздутом скандале.
PR-менеджер Бузовой Антон Богословский объяснил изданию "Дни.ру", что к сообщениям следует относиться, как к журналисткой утке. Представитель певицы рассказал, что это очередной пример так называемых фейк-ньюс.
Богословский подчеркнул, что Алла Борисовна и Ольга Бузова даже не знакомы лично.
Сама Примадонна в своем Instagram сообщила о том, что она выше всех этих слухов.
"Когда я читаю клевету в свой адрес, злословие и всякие глупости, я радуюсь подтверждению того, что никто и ничто не может омрачить мне моего радужного настроения", — объяснила певица, явно намекая на последние новости с её именем, которые активно муссируются в СМИ.
Мир должен срочно заняться ядерным разоружением. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.