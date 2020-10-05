Королёва объяснила, почему не считает, что Тарзан ей изменил

Наташа Королёва заявила, что не считает действия своего мужа Сергея Глушко изменой.

По её словам, в этой ситуации она больше переживала за супруга, поскольку на него вылилось большое количество негатива.

Об этом она рассказала Ксении Собчак в её авторском шоу "Осторожно, Собчак!". Певица утверждает, что в такой ситуации может оказаться каждый, так как "раскрутить любого чувака — не проблема".