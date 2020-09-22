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Максим Дунаевский: телевизионщики идут на всё ради рейтингов

Недавно на Первом канале вышло несколько передач, посвящённых отношениям Наташи Королёвой и Сергея Глушко. Причина — публичное признание Тарзана в измене жене. О том, почему телевидение генерирует жёлтый контент за государственный счёт, в интервью "Правде.Ру" рассказал композитор Максим Дунаевский.

Максим Дунаевский: телевизионщики идут на всё ради рейтингов

"Телевидение гонится за рейтингами. Вот и всё. Уже нет никаких препятствий для этого, никакой совести, ничего нет — не важно, государственный канал или негосударственный. У телевидения нет никаких ограничений.

Скорее всего, людям нравятся такие передачи, иначе бы они их не снимали. 

К сожалению, сегодня, многие артисты добровольно идут на публичную порку, можно даже сказать с удовольствием, потому что это создаёт им PR, пусть и отрицательный, но PR. Как говорится, любой PR хорош, тем более, когда ты теряешь своих зрителей, то надо же их каким-то образом возвращать. При этом абсолютно неважно, что будут о тебе говорить, главное, чтобы говорили", — пояснил он.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Наташа Королёва назвала виновника скандала с мужем.

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