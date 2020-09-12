Стало известно, почему Тимати расстался с Решетовой

Недавно Анастасия Решетова призналась, что её любовные отношения с Тимати закончились.

Позже вскрылась вся правда. Оказалось, что рэпер съехал от своей возлюбленной за несколько дней до отпуска, в который пара отправилась раздельно.

Инсайдеры из окружения Тимати утверждают, что причина его расставания с моделью довольно банальна. Решетова очень сильно хотела замуж, неоднократно приписывая себе фамилию Юнусова. Однако такое поведение не нравилось Тимати, а самое главное, это не нравилось его матери — Симоне.

Рэпер не хочет связывать себя узами брака и разговоры о замужестве ему надоели.