Наталья Андрейченко простила сына, укравшего у неё $1 млн

Наталья Андрейченко на своей странице в Instagram выложила пост в котором призналась, что гордится своим сыном.

Актриса часто публикует в соцсети снимки, на которых запечатлены счастливые моменты её жизни. Она активно общается со своими подписчиками, проводит прямые трансляции, делится духовными практиками и так далее. Андрейченко часто бывает в тропических странах.

Недавно она опубликовала фотографию молодого человека. На снимке он сидит на мотоцикле. Оказалось, что это сын актрисы.

Пять лет назад он украл у неё крупную сумму денег. Тогда это был грандиозный скандал. Молодой человек решил открыть свой бизнес и для этого ему понадобились деньги. Тогда он снял со счёта матери $1 млн.

Актриса обратилась в полицию.

Сейчас можно сделать вывод, что Андрейченко всё же удалось его простить.

Она признаётся, что не злопамятна и давно простила сына.

Некоторые поклонники думают, что это правильно, но нашлись и те, кто считает, что ещё рано прощать.