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Горжусь сыном! Митя, я тебя очень люблю ❤️
Наталья Андрейченко на своей странице в Instagram выложила пост в котором призналась, что гордится своим сыном.
Актриса часто публикует в соцсети снимки, на которых запечатлены счастливые моменты её жизни. Она активно общается со своими подписчиками, проводит прямые трансляции, делится духовными практиками и так далее. Андрейченко часто бывает в тропических странах.
Недавно она опубликовала фотографию молодого человека. На снимке он сидит на мотоцикле. Оказалось, что это сын актрисы.
Пять лет назад он украл у неё крупную сумму денег. Тогда это был грандиозный скандал. Молодой человек решил открыть свой бизнес и для этого ему понадобились деньги. Тогда он снял со счёта матери $1 млн.
Актриса обратилась в полицию.
Сейчас можно сделать вывод, что Андрейченко всё же удалось его простить.
Она признаётся, что не злопамятна и давно простила сына.
Некоторые поклонники думают, что это правильно, но нашлись и те, кто считает, что ещё рано прощать.
Политики стирают грань сатиры и реальности.