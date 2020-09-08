Надежда Бабкина опубликовала архивное фото с афрокосичками

Певица Надежда Бабкина на своей странице в Instagram опубликовала архивное чёрно-белое фото. Артистка сидит в пол-оборота к камере. Но подписчиков поразила её причёска — длинные волосы заплетены в афрокосички.

"Нельзя всю жизнь оставаться в одном образе — это скучно и пусто. Поэтому ещё с музыкального училища я активно экспериментировала с внешностью — то коротко подстригусь, то в платиновую блондинку перекрашусь, то косички африканские заплету задолго до моего любимого @fkirkorov … А на какие эксперименты с внешностью решались вы, мои дорогие?" — поинтересовалась артистка у фолловеров.

Поклонников поразил образ певицы.

"Красивая какая, натуральная красота", "Как прекрасно естество… Зачем эти непонятные губы, зубы…", "Вот это прическа!" — написали они.

Стоит напомнить, что в этом году Надежда Бабкина отметила свой 70-летний юбилей.

Но на многих фотографиях артистка выглядит на 30 с небольшим лет, поэтому её часто упрекают в пристрастии к фотошопу и пластическим операциям.

В апреле у Бабкиной обнаружили коронавирус. Но до сих пор ходят слухи, что она лечилась не от COVID-19, а делала очередную пластическую операцию.