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Нельзя всю жизнь оставаться в одном образе — это скучно и пусто. Поэтому ещё с музыкального училища я активно эксперементировала с внешностью - то коротко подстригусь, то в платиновую блондинку перекрашусь, то косички африканские заплету задолго до моего любимого @fkirkorov ... А на какие эксперименты с внешностью решались вы, мои дорогие? ⠀ #надеждабабкина #русскаяпесня #песнироссии #моднаянародная
Певица Надежда Бабкина на своей странице в Instagram опубликовала архивное чёрно-белое фото. Артистка сидит в пол-оборота к камере. Но подписчиков поразила её причёска — длинные волосы заплетены в афрокосички.
"Нельзя всю жизнь оставаться в одном образе — это скучно и пусто. Поэтому ещё с музыкального училища я активно экспериментировала с внешностью — то коротко подстригусь, то в платиновую блондинку перекрашусь, то косички африканские заплету задолго до моего любимого @fkirkorov … А на какие эксперименты с внешностью решались вы, мои дорогие?" — поинтересовалась артистка у фолловеров.
Поклонников поразил образ певицы.
"Красивая какая, натуральная красота", "Как прекрасно естество… Зачем эти непонятные губы, зубы…", "Вот это прическа!" — написали они.
Стоит напомнить, что в этом году Надежда Бабкина отметила свой 70-летний юбилей.
Но на многих фотографиях артистка выглядит на 30 с небольшим лет, поэтому её часто упрекают в пристрастии к фотошопу и пластическим операциям.
В апреле у Бабкиной обнаружили коронавирус. Но до сих пор ходят слухи, что она лечилась не от COVID-19, а делала очередную пластическую операцию.
Бывший криминальный авторитет Михаил Орский решил дать совет Михаилу Ефремову, которому 8 сентября вынесут приговор.