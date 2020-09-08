Добровинский: не хотел, чтобы Ефремов сел в тюрьму

Адвокат потерпевшей стороны в деле Михаила Ефремова Александр Добровинский прокомментировал приговор, который суд вынес актёру.

"Там все доказано с точностью до запятой. Мне было очень приятно, что все мои доводы и свидетельства, которые я нашел, фигурируют. Это здорово", — утверждает правозащитник.

По словам Добровинского, ему не хотелось, чтобы Михаил Ефремов отправился в тюрьму, так же, как и не хотелось бы, чтобы Сергей Захаров погиб.