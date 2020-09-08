Адвокат потерпевшей стороны в деле Михаила Ефремова Александр Добровинский прокомментировал приговор, который суд вынес актёру.
"Там все доказано с точностью до запятой. Мне было очень приятно, что все мои доводы и свидетельства, которые я нашел, фигурируют. Это здорово", — утверждает правозащитник.
По словам Добровинского, ему не хотелось, чтобы Михаил Ефремов отправился в тюрьму, так же, как и не хотелось бы, чтобы Сергей Захаров погиб.
"То, что произошло три месяца назад, ровно сегодня, день в день, я бы хотел, чтобы этого дня вообще не было. Поэтому говорить о том, много получил Ефремов или мало, я даже не хочу", — добавил адвокат.
Бывший криминальный авторитет Михаил Орский решил дать совет Михаилу Ефремову, которому 8 сентября вынесут приговор.