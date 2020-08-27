Прошло уже две недели с тех пор, как 12 августа на отдыхе скоропостижно и неожиданно скончался актер сериала "Тест на беременность". Сергею Куницкому исполнилось 35 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.
"Невероятно легкий и светлый человек, к которому тянулись люди. Его уход стал очень неожиданным для всех — сплотил его друзей на родине, в Одессе; семью и коллег в Санкт-Петербурге и Москве", — поделилась Ирина Безрукова воспоминаниями об усопшем.
Пилоты Ми-8 в Сирии максимально приблизились к американским бронемобилям в ходе дорожного инцидента.