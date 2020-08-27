Скончавшегося актёра Сергея Куницкого кремировали

Прошло уже две недели с тех пор, как 12 августа на отдыхе скоропостижно и неожиданно скончался актер сериала "Тест на беременность". Сергею Куницкому исполнилось 35 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.