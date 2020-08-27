Дизайнер Аника Каримова мечтает сшить свадебное платье для Пугачевой

Премией телеканала Fashion TV ежегодно награждают самых стильно одетых звезд. На церемонии 2020 года побывала дизайнер Аника Каримова, которая шьет одежду для российских звезд. В ее платьях можно увидеть Наташу Королеву, Машу Распутину и других.

Дизайнер рассказала, о чем мечтает в своей работе.