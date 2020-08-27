Премией телеканала Fashion TV ежегодно награждают самых стильно одетых звезд. На церемонии 2020 года побывала дизайнер Аника Каримова, которая шьет одежду для российских звезд. В ее платьях можно увидеть Наташу Королеву, Машу Распутину и других.
Дизайнер рассказала, о чем мечтает в своей работе.
"Моя мечта — одеть Аллу Пугачеву, — признается Аника. — Она похудела, помолодела, изменила привычным балахонам. И я вижу ее в стильном брючном костюме, в котором можно и в пир, и в мир. Если взять хорошую ткань и фурнитуру, то стоить такой наряд может около миллиона рублей".
Пилоты Ми-8 в Сирии максимально приблизились к американским бронемобилям в ходе дорожного инцидента.